"Вывели из оборота почти 50% нашего флота. Но это означает только то, что они (самолеты — ИФ) не выполняют полеты, на них выполняются консервационные работы и поддержание летной годности. (. . .) Самолеты нужно обслуживать. Поэтому выполнена серьезная работа по сосредоточению самолетов на основных операционных базах, это Сургут, Тюмень и аэропорт "Внуково", — заявил Мартиросов.

Он также отметил, что, к примеру, 13 апреля авиакомпания "ЮТэйр" без учета вертолетных перевозок и полетов на самолетах отечественного производства, сосредоточенных в другой дочерней компании, выполнила 38 пассажирских рейсов, тогда как за аналогичный понедельник 2019 года — 202 рейса. "Падение (объема перевозки пассажиров — ИФ) больше, чем в десять раз", — добавил гендиректор. "ЮТэйр" входит в десятку крупнейших авиакомпаний РФ. Основные акционеры — созданная структурами "Сургутнефтегаза" компания "АК-инвест" (50,1%), Ханты-Мансийский автономный округ (38,8%) и Тюменская область (8,4%).