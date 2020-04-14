"Это первые специальные рейсы, выполненные авиакомпанией по новым правилам возвращения соотечественников из-за рубежа", — говорится в сообщении.

Оба самолета загружены полностью, в них находятся 353 пассажира, в том числе 99 детей. По данным онлайн-табло аэропортов, рейс S7 5702 должен прибыть в Новосибирск около 20:00 по местному времени (16:00 мск), рейс S7 6332 в Иркутск — в 00:10 (19:10 мск).

Следующий специальный рейс из Бангкока по плану отправится во Владивосток 18 апреля, точное время вылета станет известно после согласования оперативным штабом.

Как напомнили в авиакомпании, чтобы попасть на вывозные рейсы теперь необходимо оставить заявку на едином портале gosuslugi.ru. На основе этих заявок Минкомсвязи самостоятельно формирует списки пассажиров, которые затем проверяет МИД РФ, в том числе на наличие регистрации в регионе прилета. Списки формируются с учетом количественных квот, установленных государством. После проверки готовые списки поступают в авиакомпанию, выполняющую рейс, специалисты контактного центра S7 Airlines связываются с пассажирами из полученных списков по телефону или электронной почте, указанным в заявке, чтобы зарегистрировать их на рейс.