Как сообщает пресс-служба правительства РФ, этот вопрос обсуждался в ходе телефонного разговора премьера Михаила Мишустина и его французского коллеги Эдуара Филиппа.

"Премьер-министр Франции выразил признательность российской стороне за содействие в вывозе французских граждан из России на родину, а также транзите через территорию РФ во Францию грузовых авиарейсов с медицинскими средствами и оборудованием", — говорится в сообщении пресс-службы правительства РФ.

В нем отмечается, что в ходе разговора "достигнута договоренность о продолжении практического взаимодействия по правительственной линии по этим и другим вопросам, представляющим взаимный интерес".