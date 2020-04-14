Так, Татарстан со вторника ввел обязательную самоизоляцию всех прибывших из Москвы и Санкт-Петербурга. Соответствующее постановление кабинета министров республики о дополнительных мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции опубликовано на официальном портале правовой информации Татарстана. "С 14 апреля до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки обязать граждан, прибывших (вернувшихся) из городов Москвы и Санкт-Петербурга, обеспечить самоизоляцию на дому в течение 14 календарных дней", — говорится в документе.

Обеспечить обязательную самоизоляцию на две недели предписано и домочадцам вернувшихся из обеих столиц граждан. "При появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому, без посещения медицинских организаций", — говорится в постановлении.

В Башкирии граждане, прибывшие из зарубежья, Москвы и неблагополучных по коронавирусной инфекции субъектов России, обязаны пройти тестирование, говорится в указе главы республики о режиме повышенной готовности. Кроме того, они должны самоизолироваться дома вместе с членами семьи на 14 дней после возвращения, а также незамедлительно сообщить о приезде по телефону участковой поликлиники.

Согласно указу нижегородского губернатора, все, кто прибывает в регион из Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области, будут обязаны в течение 14 дней с момента прибытия соблюдать режим полной изоляции. Это можно сделать либо в домашних условиях, либо в обсерваторе. "Прибывшие на автомобиле могут покинуть территорию Нижегородской области, не дожидаясь истечения 14-дневного срока, при условии следования от места самоизоляции до границы Нижегородской области на выезд без остановок", — говорится в сообщении пресс-службы губернатора региона.

О введении в республике подобных мер сообщает и телеграм-канал "Стопкоронавирус. Удмуртия". "Самоизоляцию на дому должны соблюдать лица, прибывшие на территорию Удмуртии из Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области", — говорится в сообщении. Все, кто прибыл в республику из этих регионов, обязаны сообщить об этом на "горячую линию" Роспотребнадзора. "Карантин также должны соблюдать те, кто проживает с прибывшими лицами", — отмечается в сообщении.

В Пермском крае действует аналогичное требование. Согласно указу врио главы региона Дмитрия Махонина, прибывшие в регион на постоянное либо временное проживание должны самоизолироваться в домашних условиях (при наличии возможности) на 14 календарных дней со дня прибытия. Кроме того, о своем прибытии необходимо незамедлительно сообщить министерству здравоохранения края. Если возможность самоизолироваться в домашних условиях отсутствует, то человек направляется в обсерватор.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе правительства Самарской области, в регионе с конца марта действует постановление об обязательном уходе на 14-дневную самоизоляцию для приезжих из других областей. "Все, кто приезжает в Самарскую область из других регионов России, обязаны самоизолироваться на 14 дней. Исключения составляют работники в командировках. Уже ведется контроль на авиа и жд сообщениях. Сейчас дано поручение отработать это на всех видах транспорта, в том числе на личном", — сказал собеседник агентства.

Гражданам, вернувшимся в Кировскую область из неблагополучных регионов, также рекомендовано уходить на двухнедельный карантин, сообщил сайт регионального Минздрава. По словам губернатора Кировской области Игоря Васильева, рост числа новых выявленных случаев коронавируса в области "произошел преимущественно за счет граждан, прибывших на территорию области из других субъектов РФ, в том числе после служебных командировок и вахтовой работы, и контактных с ними лиц".

Представители кировского аэропорта и железнодорожного вокзала будут сообщать о таких прибывших в контролирующие органы.

В Ульяновской области введены аналогичные меры по обязательной изоляции для всех прибывающих в регион. Губернатор Сергей Морозов в видеообращении на своей официальной странице в соцсети отметил, что сейчас в регион возвращается много людей, которые могут оказаться носителями коронавируса. "Я подписал изменения в указ, согласно которым, человек, прибывший в Ульяновскую область из любого региона, обязан уйти на самоизоляцию на 14 дней", — сказал Морозов.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев внес изменения в распоряжение о вводе в регионе режима "Повышенная готовность". В частности, все прибывшие на территорию Кузбасса любыми видами транспорта из всех регионов России будут изолированы на 14 дней. Изоляция граждан, не проживающих на территории региона, будет осуществляться по месту прибытия, исключая гостиницы, общежития, или в обсерваторе.

В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача Белгородской области о дополнительных мерах по недопущению завоза и распространения COVID-19 в регионе, с 14 апреля властям поручено обеспечить изоляцию на 14 дней и меднаблюдение за всеми прибывающими в Белгородский аэропорт из Москвы; тем, у кого нет возможности самоизолироваться в домашних условиях, предписана изоляция в обсерваторе.

С 9 апреля обязательный двухнедельный карантин был введен для всех приезжающих в Оренбуржье.

Все граждане, прибывающие в Ивановскую область из других регионов любыми видами транспорта, должны соблюдать режим обязательной самоизоляции, сообщает пресс-служба облправительства. Срок реализации для приезжих должен длиться 14 дней со дня прибытия. Новые нормы указа не распространяются на тех, кто прибыл в Ивановскую область в связи со служебной командировкой. Однако такие граждане обязаны соблюдать все меры безопасности, установленные в регионе в период режима повышенной готовности.

Волгоградская область ужесточила правила самоизоляции и ввела обязательный домашний карантин для всех граждан, прибывающих из неблагополучных по COVID-19 российских территорий, сообщает пресс-служба администрации региона.