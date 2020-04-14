"В связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуацией в стране и мире повседневные обязанности сотрудников полиции, обеспечивающих общественный порядок на объектах железнодорожного и воздушного транспорта, расширились", — сообщили "Интерфаксу" в транспортном управлении МВД по Центральному федеральному округу.

Сотрудники полиции оказывают содействие в профилактической работе представителям Роспотребнадзора и органов здравоохранения в аэропортах и на вокзалах столицы, добавили там.

Кроме того, по данным управления, "столичные транспортные полицейские ведут работу по выявлению лиц, уклоняющихся от соблюдения постановлений, вынесенных Роспотребнадзором или уполномоченными органами здравоохранения, нарушители карантина либо режима самоизоляции привлекаются к административной ответственности"

Там отметили, что большая нагрузка ложится на личный состав линейного управления МВД в аэропорту Шереметьево — единственном столичный аэропорту, принимающем рейсы из-за границы, в том числе из стран с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой,.

На железнодорожных вокзалах и в аэропортах полицейские ведут профилактическую работу со всеми категориями пассажиров, но особенно с лицами старшего возраста, которым раздают специальные памятки и напоминают о необходимости соблюдать режим самоизоляции и не покидать без острой необходимости место жительства.

Сотрудники полиции несут службу в защитных масках и перчатках.