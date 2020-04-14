"В марте у аэропорта Красноярск это падение (пассажиропотока — ИФ) составило около 25%. В апреле идет снижение около 75%. Если в среднем московских рейсов у нас было от 8 до 10, то сейчас от 1 до 3. Тем не менее, мы стараемся сохранять разнообразие — утренние и вечерние рейсы, разные аэропорты прибытия", — приводятся в сообщении слова начальника отдела внешних коммуникаций аэропорта Василия Торгашина.

Отмечается также, что в красноярском аэропорту на консервации размещены 12 самолетов Boeing-737 "Аэрофлота", два Boeing-757 авиакомпании Azur Air, несколько самолетов Nord Star, два Boeing-777 Nordwind и другие.

Аэропорт "Красноярск" (ООО "Аэропорт Емельяново") основан в октябре 1980 года, сотрудничает с 26 российскими и зарубежными авиакомпаниями, которые осуществляют полеты по 68 направлениям. Базовый перевозчик — NordStar. В декабре 2017 года аэропорт ввел в эксплуатацию новый пассажирский терминал площадью 58 тыс. кв. м и пропускной способностью 2,5 млн пассажиров в год.

По данным Росавиации, в 2019 году аэропорт "Красноярск" обслужил 2 млн 568,5 тыс. пассажиров (на 0,7% меньше, чем годом ранее).