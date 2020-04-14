Отмечается также, что в красноярском аэропорту на консервации размещены 12 самолетов Boeing-737 "Аэрофлота", два Boeing-757 авиакомпании Azur Air, несколько самолетов Nord Star, два Boeing-777 Nordwind и другие.
Аэропорт "Красноярск" (ООО "Аэропорт Емельяново") основан в октябре 1980 года, сотрудничает с 26 российскими и зарубежными авиакомпаниями, которые осуществляют полеты по 68 направлениям. Базовый перевозчик — NordStar. В декабре 2017 года аэропорт ввел в эксплуатацию новый пассажирский терминал площадью 58 тыс. кв. м и пропускной способностью 2,5 млн пассажиров в год.
По данным Росавиации, в 2019 году аэропорт "Красноярск" обслужил 2 млн 568,5 тыс. пассажиров (на 0,7% меньше, чем годом ранее).