Как следует из данных портала Flightradar24, самолет вылетел из "Шереметьево F" и взял курс на аэропорт Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Ожидается, что лайнер приземлится в США через 9 часов 25 минут.

Рейс выполняется на дальнемагистральном Boeing 777-300, предназначенном для перевозки 402 пассажиров одновременно. В том числе 324 пассажира в эконом, 48 в комфорт и 30 в бизнес-классе.

"Однако самолет не заполнен даже на половину. На борту граждане США, пожелавшие покинуть РФ и вернуться на родину", — сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Обратно лайнер вылетит в 19:20 по местному времени (2:20 мск) по измененному маршруту: "Нью-Йорк — Санкт-Петербург — Москва. Ему предстоит взять на борт 162 россиян.