"Наши клиенты могут сохранить свой отдых путем переноса ранее забронированных туров на более поздние даты (осень и 2021 год) с сохранением прежней цены", — сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе компании.

В Tez Tour сообщили, что предложение доступно для всех пакетных туров в указанные даты вылетов на базе чартерного перелета с сохранением выбранных параметров тура: отель, тип номера, тип питания, тип размещения, количество ночей и ФИО туристов.

"В ближайшее время в личном кабинете агентств будет доступна подробная информация по условиям переноса туров с сохранением стоимости в такие страны, как Турция, Греция, Кипр, Испания, Италия. Список стран и информация по условиям переноса туров будет постоянно обновляться", — добавили в пресс-службе.

В компании уточнили, что перенести туры с перелетом на регулярных рейсах будет возможно с учетом доплат в зависимости от условий тарифа авиаперелета и политики авиакомпании.

Уже несколько крупных туроператоров – "Интурист", Coral Travel, Sunmar, TUI и другие предложили клиентам перенести туры на новые даты без изменения стоимости. Как ранее рассказала порталу "Интерфакс-Туризм" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, эти предложения оказались востребовано рынком, так как позволяют туроператорам урегулировать отношения с туристами с наименьшими потерями для обеих сторон. Агентства выстроились в очередь на перебронирование.