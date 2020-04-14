Прибывающие в регион из Москвы и Московской области другими видами транспорта обязаны сообщать "о своём прибытии, месте и датах пребывания в Москве и Московской области, а также контактную информацию, включая место регистрации и место фактического пребывания, на горячую линию", говорится в постановлении.
Власти региона не только будут контролировать соблюдение режима самоизоляции такими гражданами, но и организуют за ними ежедневное меднаблюдение с предоставлением информации в Роспотребнадзор.
Постановление действует до особого распоряжения об отмене.
Кроме того, с 14 апреля тесты на COVID-19 не будут отправлять в Москву на подтверждение.
"Лаборатория Центра гигиены и эпидемиологии в Белгородской области подтвердила квалификацию и теперь тесты будут делать на месте", — сообщила журналистам нге первый замначальника регионального департамента здравоохранения Людмила Крылова.
Всего в Белгородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 41 человека. Один из них скончался, трое выздоровели. Госпитализировано — 15, на аппарате ИВЛ — один пациент. 84 человека изолированы по контакту с зараженными, в режиме самоизоляции в домашних условиях находятся 625 жителя региона, в обсерваторе — три человека. Количество белгородцев, с которых уже снят режим самоизоляции, — около 4,5 тыс.
Ранее сообщалось, что губернатор Белгородской области Евгений Савченко поручил региональному Совету безопасности и главам муниципалитетов организовать внутренний учет и контроль за приезжими из Москвы и Московской области. На автотрассах у границ Белгородской области были размещены дежурные посты, которые проверяют на наличие симптомов заболевания въезжающих в регион.