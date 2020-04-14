В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача Белгородской области Елены Оглезневой о дополнительных мерах по недопущению завоза и распространения COVID-19 в регионе, с 14 апреля властям поручено обеспечить изоляцию на 14 дней и меднаблюдение за всеми прибывающими в Белгородский аэропорт из Москвы; тем, у кого нет возможности самоизолироваться в домашних условиях, предписана изоляция в обсерваторе.

Прибывающие в регион из Москвы и Московской области другими видами транспорта обязаны сообщать "о своём прибытии, месте и датах пребывания в Москве и Московской области, а также контактную информацию, включая место регистрации и место фактического пребывания, на горячую линию", говорится в постановлении.

Власти региона не только будут контролировать соблюдение режима самоизоляции такими гражданами, но и организуют за ними ежедневное меднаблюдение с предоставлением информации в Роспотребнадзор.

Постановление действует до особого распоряжения об отмене.

Кроме того, с 14 апреля тесты на COVID-19 не будут отправлять в Москву на подтверждение.

"Лаборатория Центра гигиены и эпидемиологии в Белгородской области подтвердила квалификацию и теперь тесты будут делать на месте", — сообщила журналистам нге первый замначальника регионального департамента здравоохранения Людмила Крылова.

Всего в Белгородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 41 человека. Один из них скончался, трое выздоровели. Госпитализировано — 15, на аппарате ИВЛ — один пациент. 84 человека изолированы по контакту с зараженными, в режиме самоизоляции в домашних условиях находятся 625 жителя региона, в обсерваторе — три человека. Количество белгородцев, с которых уже снят режим самоизоляции, — около 4,5 тыс.

Ранее сообщалось, что губернатор Белгородской области Евгений Савченко поручил региональному Совету безопасности и главам муниципалитетов организовать внутренний учет и контроль за приезжими из Москвы и Московской области. На автотрассах у границ Белгородской области были размещены дежурные посты, которые проверяют на наличие симптомов заболевания въезжающих в регион.