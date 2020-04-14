Динамика перевозок отражает ситуацию в 33 аэропортах страны, в том числе в трех столичных: "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково".

Согласно статистике МАА, последний раз рост пассажиропотока фиксировался 9 марта (+7% г/г), уже на следующий день он упал на 15% г/г, а по состоянию на 31 марта падение достигло 75% в годовом выражении.

В первый день апреля падение перевозок через российские аэропорты ускорилось до 83%г, 6 апреля оно достигло 92% — и далее, вплоть до 12 апреля, держалось на уровне 91-93%.

РФ из-за пандемии коронавируса ранее полностью остановила международные авиаперевозки, разрешив только чартеры для возвращения российских граждан. На перелеты между регионами ограничений не вводилось, но из-за падения спроса в условиях карантина авиакомпании сами начали отменять рейсы.