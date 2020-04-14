"Насколько рискованно покупать путевки сейчас? Мы не знаем, когда закончится кризис. Если следовать примеру Китая, то там изоляция длилась 2,5 месяца. Россия закрылась с 30 марта – то есть раньше июля я бы ничего не стала планировать. И это только Россия, потому что Европа уже сказала о возможном продлении ограничений на авиасообщение до сентября", — сказала она.

По словам Ломидзе, если кто-то хочет рискнуть и купить билеты, то можно это сделать, но стоит сразу оговорить условия возврата или переноса поездки.

"Хотя, на ближайшие даты почти ничего не продается, только раннее бронирование на 2021 год", — заметила она.

Ранее она сообщила, что туроператоры ожидают начала восстановления бизнеса в июле-августе с внутреннего туризма.