Самолеты по маршруту Псков-Москва не будут летать по 29 апреля включительно. Авиарейс Псков-Сочи отменен до 28 апреля.

В дальнейшем решение о возобновлении полетов будет принято исходя из эпидемиологической обстановки, отметили в транспортном комитете.

В комитете по транспорту "Интерфаксу" уточнили, что управляет аэропортом АО "Псковавиа".

Согласно материалам на сайте аэропорта, в настоящее время с аэропортом Пскова сотрудничает авиакомпания "Азимут", которая осуществляет регулярные перевозки пассажиров в Москву ("Внуково") и Сочи.

Как сообщалось ранее, администрация Псковской области приняла решение остановить полеты из аэропорта с 6 по 15 апреля.

Администрация Псковской области совместно с авиакомпанией "Азимут" приняли решение приостановить полеты из аэропорта в Пскове до конца апреля в связи с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу, сообщает во вторник областной комитет по транспорту и дорожному хозяйству.

Самолеты по маршруту Псков — Москва не будут летать по 29 апреля включительно. Авиарейс Псков — Сочи отменен до 28 апреля.

В дальнейшем решение о возобновлении полетов будет принято исходя из эпидемиологической обстановки, отметили в транспортном комитете.

По вопросам возврата билетов на отмененные рейсы пассажирам необходимо обращаться в авиакомпанию. Для пассажиров, чьи рейсы после 10 марта были отменены или выполнены с изменением времени вылета, будет оформлен сертификат на стоимость приобретенных услуг. Кроме того, 25% от стоимости проездного документа будет компенсировано в виде бонусов. Граждане будут иметь возможность совершить перевозку по любому направлению маршрутной сети авиакомпании с необходимым набором дополнительных услуг и по тарифу, превышающему текущий тариф. Можно оформить авиабилеты вместе с таксами, дополнительным багажом, местом в самолете, спецпитанием. Сделать это можно до 31 декабря 2021 года.

В комитете по транспорту "Интерфаксу" уточнили, что управляет аэропортом АО "Псковавиа".

Согласно материалам на сайте аэропорта, в настоящее время с аэропортом Пскова сотрудничает авиакомпания "Азимут", которая осуществляет регулярные перевозки пассажиров в Москву ("Внуково") и в Сочи.

Как сообщалось ранее, администрация Псковской области приняла решение остановить полеты из аэропорта с 6 по 15 апреля.