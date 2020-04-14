"21 житель Пермского края, застрявшие в Таиланде, 16 апреля вылетят в Россию", — говорится в сообщении.

Врио губернатора региона Дмитрий Махонин на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в регионе во вторник сообщил, что об этом уже есть договоренности с федеральным центром.

"Есть договоренности с федеральным министром о том, что они улетят самолетом Бангкок — Казань. Затем в течение двух недель, как это предписано федералами, они будут находиться в Казани на обсервации. После чего мы организуем их переезд в Пермь", — сказал Махонин, чьи слова приводятся в сообщении.