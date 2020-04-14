"Пока этот вопрос вообще никем не обсуждается. Я не думаю, что сейчас у нас есть желающие в стране выехать за границу. Но и в принципе никаких запретов быть не может, поскольку право на свободу передвижения закреплено в нашей Конституции", — сказал Лавров в ходе онлайн-интервью.

Он отметил, что "выездных виз точно никто не планирует вводить". "Я не могу себе представить ситуацию, когда такая идея будет в фактическом плане обсуждаться, так что я бы не опасался в отношении тех, кто захочет воспользоваться своим конституционным правом, когда такие физические возможности, включая авиационное сообщение и другие методы передвижения, будут восстановлены", — сказал глава МИД РФ.