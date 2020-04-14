"Банкротств не ожидаем скандальных. То, что не все выживут на рынке – это очевидно. Но ситуация одинаково сложная для всех, нет конкурентной борьбы, которая усугубляет риски банкротства. До середины лета компании так могут прожить", — сказала она.

По словам Ломидзе, большая часть компаний, особенно крупных, выживут в этой ситуации.

Она добавила, что после кризиса из-за пандемии быстрого восстановления туриндустрии ожидать не приходится. "Два-три месяца будет недостаточно. Минимум месяцев 6-8 займет восстановление, чтобы все начало возвращаться на тот уровень, который был до кризиса", — заметила эксперт.

По словам Ломидзе, те меры поддержки туроператорского бизнеса, которые государство предложило сейчас, недостаточны, чтобы сохранить весь персонал.

«Поддержки со стороны банков нет. Беспроцентные кредиты, льготное кредитование – это инструментарий, который не требует дополнительных изменений законодательства. Но он не работает это сейчас. Отсрочка по налогам – это мертвому припарки, ничего не дает. Но мы надеемся, что это начало ситуации, никто ни с чем подобным раньше не сталкивался, и важно, что туризм звучит как отрасль, и есть понимание, что ему нужно помочь. В туризме – я имею в виду внутренний туризм – работают миллионы людей по всей стране, и задача – чтобы эти люди не остались на улице», — подчеркнула она.

Ломидзе также добавила, что возможностью возвращать туристам деньги из фондов персональной ответственности туроператоров большинство компаний решили не пользоваться.