«Мы не понимаем очередность открытия стран, не понимаем, что будет происходить внутри страны. Хотя предполагаем, что Россия, скорее всего, откроется раньше зарубежных направлений. Пока все перебронирования и продажи до 27 марта сосредоточены на июле-августе. И мы надеемся, что эти месяцы станут началом восстановления туриндустрии, и оно начнется в первую очередь с внутреннего рынка», — сказала она.

По ее словам, зарубежные страны уже говорят о возможном закрытии до сентября, поэтому раньше планировать путешествия за границу не стоит, это рискованно.

Ломидзе подчеркнула, что сейчас для каких-то прогнозов слишком много неизвестных.

«Но внутри страны есть один фактор – колоссальный отложенный спрос, готовность вернуться к путешествиям, желание поехать, и это создает серьезные основания считать, что туриндустрия, пережив колоссальный удар, не умрет, та как спрос рождает предложение. Огромный отложенный спрос – это факт», — добавила она.

Ломидзе подчеркнула, что акции раннего бронирования открыты на 2021 год, так как туроператоры понимают, что к этому времени все нормализуется. "Если границы раньше начнут открываться, многие поедут и осенью, но что в 2021 году можно будет ездить и путешествовать в том формате, как это было до пандемии, есть такое ощущение у нас», — добавила она.