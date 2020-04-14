«Совокупный объем всех туристов, которые забронировали туры, но никуда не поехали как на внутренних, так и на выездных направлениях, превышает 200 тысяч. Сколько их – сказать довольно сложно. Далеко не все требовали сразу возврат средств, большинство соглашалось на перенос дат, перебронирование. Особенно с учетом предложений туроператоров зафиксировать цену тура и перенести без доплат», — рассказала она.

Ломидзе напомнила, что Роспотребнадзор в понедельник рекомендовал потребителям договариваться с туроператорами в досудебном порядке.

«В связи с нерабочим месяцем и огромным объемом – речь идет о нескольких сотнях тысяч человек – если все они решат обратиться в суд, это создаст коллапс в судебной системе и отчасти может повредить, так как люди будут ждать рассмотрения исков продолжительное время. В нынешней ситуации все туроператоры не отказываются от обязательств, предлагают перебронироваться на другие даты. Многие крупные компании предлагают зафиксировать стоимость туров без доплат, по льготному курсу либо на ту сумму, которая была оплачена. Это серьезная помощь, и большинство туристов этим предложением пользуются», — добавила она.