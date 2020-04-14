Метеорологические службы сообщают, что за понедельник на территориях от Техаса до Южной Каролины произошло не менее 40 торнадо. Сильный ветер сносил крыши домов, ломал деревья и обрывал провода. О погибших сообщили шесть штатов, среди них — Южная Каролина, Миссисипи и Джорджия.

США занимают первое место в мире по числу выявленных случаев коронавируса — 587 тыс. Людей, которые из-за торнадо были вынуждены переселиться во временные укрытия, просят быть осторожными: соблюдать дистанцию и носить маску или повязку на лице.