Исследование показало, что больше всего на природу после самоизоляции захочет вырваться молодежь в возрасте до 24 лет — 26% респондентов данной возрастной категории.

Следующим по важности шагом, который следует предпринять после длительного сидения на дому, является поход в парикмахерскую или в салон красоты. Согласно опросу, это является приоритетом для каждого десятого россиянина, а для сограждан в возрасте от 45 лет старше это в настоящее время предел мечтаний для 15% респондентов данного возраста. При этом мужчины в желании стать красивее ненамного уступают женщинам — 9% и 10% респондентов соответственно.

Исследование показало, что как только завершится режим самоизоляции, 9% россиян первым делом отправятся в спортзалы, среди опрошенных в возрасте до 24 лет эта доля составляет 14%.

По данным Superjob.ru, выехать на дачу или в деревню сразу захотят 7% россиян.

Согласно опросу, приоритет покупкам в магазинах после того, как завершится вынужденное сидение дома, отдадут лишь 3% сограждан, больше всего об этом мечтают респонденты в возрасте 25-34 лет (4%), среди россиян, имеющих доход менее 30 тыс. рублей в месяц, считают первым делом пойти в магазин после самоизоляции 5% опрошенных.

Опрос был проведен 6-11 апреля 2020 года среди 1600 респондентов старше 18 лет, представляющих экономически активное население России, в 341 населенном пункте, во всех федеральных округах РФ.