"Распоряжением комитета по транспорту водные пути Санкт-Петербурга открыты с 9 апреля, однако только для движения судов специального назначения, а также задействованных в работах по содержанию и текущему ремонту городского имущества. Об открытии навигации по водным путям Санкт-Петербурга для всех судов, в том числе оказывающих экскурсионные услуги, комитет по транспорту объявит дополнительно", — говорится в сообщении.

С учётом позиции регионального управления МЧС решено, что коммерческие пассажирские перевозки по рекам и каналам, а также в акватории морских портов города пока осуществляться не будут.

"Предполагается, что навигация в полном объёме начнётся не раньше 30 апреля — по завершении ограничительных мер, нацеленных на купирование распространения коронавируса в Санкт-Петербурге", — добавили в пресс-службе.