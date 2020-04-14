"Крупный ресторанный комплекс, в котором устроили своеобразный "пир во время чумы" закрыт по решению суда 10 апреля", — сообщает пресс-служба судебных приставов Хостинского районного отдела Сочи УФССП России по Краснодарскому краю во вторник.

Нарушение режима карантина, введенного на территории Краснодарского края с 31 марта по 18 апреля из-за угрозы распространения коронавируса, зафиксировали сотрудники отдела территориального управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю и подали иск в суд.

"Установлен факт грубого нарушения законодательства. В настоящий момент, в соответствии с решением суда, опечатаны все помещения, расположенные на территории комплекса: ресторан, бар, кафе и дегустационный зал", — говорится в сообщении.

По решению суда, в соответствии с ч.1 ст.6.3 КоАП РФ (нарушение санитарных правил) владелец ресторана оштрафован на 10 тыс. рублей. Кроме того, по ч.2.ст.6.3 КоАП РФ (административное правонарушение в сфере нарушений санитарно-эпидемиологического благополучия населения) на 45 суток приостановлена деятельность заведения.

В свою очередь, в пресс-службе нацпарка агентству сообщили, что государственные инспекторы учреждения выявляют нарушителей в период карантина.

"Что касается данного факта, государственными инспекторами 10 апреля была проведена проверка заведения. Согласно фотоотчету, людей в заведении не было. На месте стояли служебные автомобили арендаторов", — отметил сотрудник пресс-службы.

По его словам, Сочинский нацпарк закрыт для посещения с 27 марта текущего года.