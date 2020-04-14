"Пожароопасный сезон открыт в 60 субъектах Российской Федерации", — говорится в сообщении.

По состоянию на 13 апреля, было ликвидировано 173 лесных пожара на площади, пройденной огнем, в 14 тыс. 020 га.

Лесные пожары ликвидированы в Калининградской, Брянской, Владимирской, Калужской, Московской, Курганской, Смоленской, Челябинской, Иркутской, Омской, Амурской областях, Республиках Крым, Бурятия, Хакасия, Красноярском, Приморском, Хабаровском, Забайкальском краях, Еврейской автономной области, городе Севастополь.

Особый противопожарный режим действует в 38 субъектах РФ, режим ЧС продолжает действовать 2 субъектах РФ: в Туапсинском муниципальном районе Краснодарского края, в Александрово-Заводском, Читинском и Хилокском муниципальных районах Забайкальского края.

По данным ведомства на 14 апреля, на территории РФ действовало 76 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 20 472 га, по которым проводились работы по тушению, из них 33 пожара на площади 15 306 га — в Забайкалье. 13 пожаров на площади 3 654 га зафиксировано в Хабаровском крае и 9 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 1 168 га в Амурской области.