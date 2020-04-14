"На середину апреля потери незначительные: бизнес живет за счет собственных накопленных ресурсов, где-то оптимизируется, допустим, отказывается от аренды, уменьшает расходы. (. . .) Пока критических сигналов о массовом увольнении в туристской отрасли у нас нет, но если в мае реальная поддержка не придет, мы ожидаем, что накопленные запасы могут закончиться, и люди будут массово уходить на "без содержания" либо увольняться", — заявил он журналистам в Новосибирске во вторник.

Микитченко пояснил, что ранее было подписано распоряжение правительства РФ о выделении Ростуризму 3,5 млрд рублей на поддержку отрасли, но из-за жесткого бюджетного регламентирования процесс доведения этих денег до конечных получателей будет долгим.

"Еще ни копейки этих денег реально турбизнесу не поступило. (. . .) Я очень надеюсь, что правительства всех уровней до конца апреля с этой задачей справятся, и мы уже в мае реально увидим ту помощь, которая продекларирована правительством РФ, она будет получена. В ином случае думаю, что с мая у нас начнутся массовые увольнения в турбизнесе", — добавил глава ассоциации.

Всего, по его данным, в Новосибирской области работает около 400 турагентств и порядка 40 местных операторов, большая часть которых занимается только въездным туризмом.