Микитченко пояснил, что ранее было подписано распоряжение правительства РФ о выделении Ростуризму 3,5 млрд рублей на поддержку отрасли, но из-за жесткого бюджетного регламентирования процесс доведения этих денег до конечных получателей будет долгим.
"Еще ни копейки этих денег реально турбизнесу не поступило. (. . .) Я очень надеюсь, что правительства всех уровней до конца апреля с этой задачей справятся, и мы уже в мае реально увидим ту помощь, которая продекларирована правительством РФ, она будет получена. В ином случае думаю, что с мая у нас начнутся массовые увольнения в турбизнесе", — добавил глава ассоциации.
Всего, по его данным, в Новосибирской области работает около 400 турагентств и порядка 40 местных операторов, большая часть которых занимается только въездным туризмом.