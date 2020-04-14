"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 2 774 в 51 регионе", — говорится в сообщении штаба, опубликованном во вторник.

При этом отмечается, что в Москве — 1489 новых случаев за сутки. Таким образом, общее число диагнозов в столице достигло 13 тыс. 002. Еще 460 случаев зафиксировано в Московской области, 121 — в Санкт-Петербурге и 97 случаев — в Коми.

Еще 68 новых случаев в Нижегородской области, по 35 в Тамбовской и Ленинградской областях, 34 — в Смоленской области, по 27 — в Рязанской области и Пермском крае, 23 — в Татарстане, 22 — в Башкирии, 21 — в Красноярском крае, 20 — в Ростовской области, 18 — в Северной Осетии, по 16 — во Владимирской области и Дагестане, по 15 — в Калужской области, Чечне и Ханты-Мансийском автономном округе, 14 — в Тюменской области, 13 — в Мордовии.

По 11 новых диагнозов отмечено в Самарской области и Марий Эл, по 10 — в Белгородской и Ивановской областях, по 9 — в Ставропольском крае и Бурятии, по 8 — в Воронежской, Оренбургской, Свердловской областях и Хакассии. По 7 случаев в Орловской, Вологодской, Томской областях и Адыгее, 6 — в Удмуртии.

По пять новых случаев в Липецкой, Калининградской, Саратовской, Челябинской, Орловской, Вологодской, Томской областях, Краснодарском, Алтайском краях и Адыгее. По четыре в Иркутской области и Приморском крае. Три новых диагноза в Карачаево-Черкессии, два — в Волгоградской области, по одному — в Архангельской и Магаданской областях, Якутии и городе Севастополе.

"Всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 21 102 случая (+15,1%) коронавирусной инфекции в 82 регионах", — уточнили в штабе.