Соответствующее распоряжение премьер Михаил Мишустин подписал 10 апреля.

Согласно тексту документа, Минтранс будет назначать руководителей ДМТК, вести надзор за ее деятельностью и использованием ее средств.

В тексте распоряжения говорится, что организация должна быть зарегистрирована в течение месяца.

Как сообщил "Интерфаксу" близкий к Минэкономразвития источник, ведомство совместно с Минтрансом и заинтересованными федеральными органами власти создают ДМТК в рамках федерального проекта "Транспортно-логистические центры". Предполагается, что АНО станет организационной площадкой взаимодействия федеральных властей и бизнеса для обсуждения вопросов развития международных транспортных коридоров.

По словам собеседника, планировалось, что организация будет управляться через наблюдательный совет несколькими органами власти на уровне руководителей.

"Одной из задач ДМТК является формирование единого понимания о существующих возможностях транспортной инфраструктуры и перевозчиков вдоль маршрутов МТК, включая территории иностранных государств, необходимости создания инфраструктурных объектов (автомобильных и железных дорог, портовых терминалов, пунктов пропуска, сельскохозяйственных и промышленных ТЛЦ), а также международных совместных транспортных предприятий. Такие вопросы сейчас обсуждаются в рамках межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству, межправкомиссий со странами коридора "Север-Юг" и в других международных форматах", — сказал собеседник.

Помимо инфраструктурной и инвестиционной тем ДМТК, как отметил источник, будет анализировать информацию Минпромторга и РЭЦ о текущем и перспективном производстве, рыночном экспортном спросе на российские товары, сведения о развитии конкурирующих маршрутов международных транспортных коридоров в обход России.

"На первом этапе планируется осуществлять данную работу в отношении 10 маршрутов: ЕЗК, Транскаспийский маршрут коридора Север-Юг, западный и восточный обходы Каспийского моря в направлении Ирана, Индии и стран ЮВА, Приморье-1, Приморье-2 (на основе технологий беспилотного движения), Экономический коридор Россия-Китай-Монголия, железнодорожный коридор Восток-Запад, Панъевропейские коридоры №2 и №9", — сказал источник.

Официальным комментарием Минтранса "Интерфакс" пока не располагает.