Он привел в качестве примера курорты Республики Алтай, Новосибирской области, Красноярского края и Алтайского края и призвал глав этих регионов и профильные ведомства сконцентрировать усилия на привлечении инвесторов в туротрасль.
"И через 2-3 года, я думаю, мы сможем получить тут ту инфраструктуру, которая сможет конкурировать с инфраструктурами зарубежных курортов", — сказал Микитченко.
Он назвал низкое качество инфраструктуры основной причиной, которая заставляла россиян предпочитать международный отдых.
При этом Микитченко прогнозирует, что в существующей ситуации "вся инфраструктура российских курортов будет заполнена вне зависимости от качества".
"По оценке членов нашей ассоциации, возобновление международного туризма раньше осени маловероятно. Мы смотрим с большой надеждой, что этот кризис позволит российским курортам, в том числе и сибирским, заявить о себе и привлечь достаточно большой объем российских граждан в этом летнем сезоне", — добавил он.