"Я надеюсь, что эта ситуация с кризисом даст возможности пересмотреть инвестиции многих крупных инвесторов со своих вилл и яхт за рубежом на территорию РФ. Мы знаем на нашей территории много природных изюминок, которые ждут своего инвестора, ждут вложений в инфраструктуру. Я предполагаю, что после окончания этого кризиса — с осени этого года или со следующего года — мы услышим про гораздо большее количество инвестиционных проектов, реализуемых на территории России и, в частности, в Сибири", — сказал Микитченко журналистам в Новосибирске во вторник.

Он привел в качестве примера курорты Республики Алтай, Новосибирской области, Красноярского края и Алтайского края и призвал глав этих регионов и профильные ведомства сконцентрировать усилия на привлечении инвесторов в туротрасль.

"И через 2-3 года, я думаю, мы сможем получить тут ту инфраструктуру, которая сможет конкурировать с инфраструктурами зарубежных курортов", — сказал Микитченко.

Он назвал низкое качество инфраструктуры основной причиной, которая заставляла россиян предпочитать международный отдых.

При этом Микитченко прогнозирует, что в существующей ситуации "вся инфраструктура российских курортов будет заполнена вне зависимости от качества".

"По оценке членов нашей ассоциации, возобновление международного туризма раньше осени маловероятно. Мы смотрим с большой надеждой, что этот кризис позволит российским курортам, в том числе и сибирским, заявить о себе и привлечь достаточно большой объем российских граждан в этом летнем сезоне", — добавил он.