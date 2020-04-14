Сохраняется временный запрет для пропуска пассажиров через пункт пропуска Забайкальск — Маньчжурия (АР Внутренняя Монголия).
С наступлением тёплой погоды прекращено движение через реку Амур по понтонной переправе, таким образом нельзя пересечь границу через пункт пропуска Благовещенск — Хэйхэ (Хэйлунцзян).
О сроках восстановления работы пунктов пропуска на российско-китайской границе в пассажирском направлении будет сообщено дополнительно, отметила дипмиссия.
Как сообщалось, за истекшие сутки в провинции Хэйлунцзян коронавирус подтвержден еще у 79 граждан КНР, прибывших из России, сообщил во вторник провинциальный Комитет здравоохранения.
Все зараженные прибыли в город Суйфэньхэ (Хэйлунцзян) из Москвы во Владивосток рейсами российских авиакомпаний с 29 марта по начало апреля, откуда проследовали на пограничный пункт пропуска на автомашинах.
Таким образом, по состоянию на утро понедельника общее число подтвержденных случаев ввезенных из-за рубежа случаев заболевания в Хэйлунцзяне выросло до 326.
В то же время, власти китайского автономного района Внутренняя Монголия на границе с Россией накануне сообщили, что 12 апреля коронавирус COVID-19 диагностирован у 34 граждан КНР, прибывших на территорию района через автомобильный пункт пропуска Забайкальск — Манчжурия.