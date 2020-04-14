Эрмитаж содержит весьма представительную коллекцию скульптурных портретов времён Римской империи. Она позволяет в подробностях проследить изменение в этом жанре искусства от традиций Римской республики, через величественные императорские портреты до обобщённых изображений человеческих лиц, предшествовавших христианскому искусству.

"С течением времени римляне всё больше времени уделяли внутреннему состоянию портретируемого, его мыслям и эмоциям. За многими портретами стоят интереснейшие судьбы исторических личностей, среди которых мы больше всего знаем о римских императорах", — отмечают в музее.

Вместе с заведующим сектором Северного Причерноморья Отдела Античного мира Александром Бутягиным зрители попробуют увидеть за мраморными лицами живых людей, от которых нас отделяют почти два тысячелетия.