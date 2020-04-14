По состоянию на 2:30 мск университет сообщал о том, что число заразившихся достигло 2 млн 19 тыс. 320 человек, жертвами коронавируса стали 119 тыс. 483 человека. Он постоянно корректирует сведения на основании информации, получаемой из соответствующих стран.

По числу заболеваний и летальных случаев в мире лидируют Соединенные штаты, где скончались 23 тыс. 622 человека, выявлено 582 тыс. 580 инфицированных Covid-19.

В Испании число больных достигло 170 тыс. 099 при 17 тыс. 756 умерших, Италии — 159 тыс. 516 (20 тыс. 465), Франции — 137 тыс. 877 (14 тыс. 967), Германии — 130 тыс. 072 (3 тыс. 194), Великобритании — 89 тыс. 571 (11 тыс. 329), Иране — 73 тыс. 303 (4 тыс. 585), Турции — 61 тыс. 049 (1 тыс. 296), Бельгии — 30 тыс. 589 (3 тыс. 903), Нидерландах — 26 тыс. 712 (2 тыс. 833), Швейцарии — 25 тыс. 688 (1 тыс. 138), Канаде — 25 тыс. 680 (780), Бразилии — 23 тыс. 723 (1 тыс. 355).

В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 89 новых случая заражения коронавирусом, 86 — у людей, прибывших из-за рубежа, три — внутри страны (провинция Гуандун).

За сутки в стране не зафиксировано новых случаев смертельного исхода от вызываемого коронавирусом заболевания.

С декабря от коронавируса в стране умер 3 тыс. 341 человек, зарегистрировано 82 тыс. 249 случаев заболевания, из них 1 тыс. 464 — ввезенных из-за границы.

Менее 20 тыс. случаев заражения Covid-19 зафиксировано почти в 200 странах и районах мира.