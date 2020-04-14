В пресс-службе воздушной гавани агентству "Интерфакс — Дальний Восток" не уточнили количество пассажиров на борту. Накануне в пресс-службе аэропорта агентству сообщали, что в Сеул рейсом KE 982 отправятся 160 граждан Южной Кореи.

Обратного рейса с вывозом россиян авиакомпания не планировала.

"Пока нет информации, будут ли еще такие рейсы", — сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, в воскресенье авиакомпания "Аврора" выполнила спецрейс из Сеула во Владивосток, доставив в Россию 130 россиян, которые несколько дней не могли вылететь домой из Южной Кореи.