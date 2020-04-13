"После проведения всех необходимых проверок был составлен итоговый список пассажиров рейса № SBI5702 Бангкок — Новосибирск, который вылетает 14 апреля 2020 года в 11.25 (местное время). Пассажиры, включенные в данный список, должны прибыть 14 апреля не позднее 8.20", — говорится в тексте сообщения.

В опубликованных в телеграм-канале списках на данный момент значатся 183 человека. Отмечается, что в аэропорту будет проведена дополнительная проверка, на борт смогут попасть только жители, которые проживают в Новосибирске и Новосибирской области.