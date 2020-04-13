По информации на онлайн-табло, рейс SU 2501 прибыл в Петербург в 17.54.

Ранее пресс-служба Смольного сообщила, что рейсом по маршруту Мадрид-Петербург-Москва в северную столицу доставят 20 россиян. Почти все — жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

"На самом первом этапе прилетевшие пройдут врачебный осмотр и сдадут анализы. Каждый получит на руки предписание главного санитарного врача Санкт-Петербурга о самоизоляции на 14 дней. Всех прибывших проинформируют, что за нарушение этого режима предусмотрена административная, а также уголовная ответственность", — подчеркнули в пресс-службе.

После оформления документов и выдачи багажа (его предварительно продезинфицируют) пассажиров рейса из Мадрида организованно отправят домой на автобусах. Жителей других регионов доставят в обсерватор в Курортном районе.

По данным городских властей, начиная со 2 апреля в Петербург прибыло пять спецрейсов из Катара, Кипра и Тайланда. Через Петербург на Родину вернулись 548 россиян.