Соответствующие поправки внесены в первый пункт постановления главного государственного санитарного врача от 30 марта, документ опубликован на официальном портале публикации нормативных актов publication.pravo.gov.ru в понедельник.

Этот пункт касается условий изоляции прибывающих из-за рубежа на 14 суток, и он правится уже второй раз.

В первоначальном документе от 30 марта говорилось, что прибывающих в Москву и область жителей этих двух регионов можно изолировать дома, а тех, кто живет не в Московском регионе, вне зависимости от аэропорта прибытия предписывалось изолировать в обсерваторе.

Затем 3 апреля пункт был скорректирован: в новом варианте, жителей, прилетевших в свой домашний регион, можно было изолировать дома, в чужой регион — в обсерваторе.

Наконец, в соответствии с новым постановлением от 13 апреля, решать, как и куда изолировать прибывших, должны власти на местах в зависимости от "санитарно-эпидемиологической обстановки" и особенностей распространения Covid-19 в субъекте РФ.