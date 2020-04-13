"Ситуация критическая. Зона пылает. Местная власть отчитывается, что все под контролем, но на самом деле огонь стремительно захватывает новые территории… Сейчас огонь добрался до Припяти и находится в двух километрах прямо от хранилищ радиоактивных отходов "Подлесный", где расположены наиболее высокоактивные радиационные отходы всей Чернобыльской зоны, и от самой ЧАЭС", — написал Емельяненко на своей странице соцсети Фейсбук во второй половине дня понедельника.

Он подчеркнул, что чернобыльские пожары тушат уже десятый день, а огонь, несмотря на работу спасателей, свободно перемещается из-за ветра, "и сейчас добрался до города Припять и опасных объектов Зоны отчуждения".

Согласно онлайн-ресурсу NASA FIRMS (Fire Information for Resource Management System), на котором оперативно отображаются данные о пожарах в различных регионах планеты со спутников, огонь приблизился к промплощадке нового безопасного конфайнмента (НБК) ЧАЭС на расстояние около 500м.

Вместе с тем, в Госслужбе Украины по ЧС заявляют, что по состоянию на 17.00 понедельника, 13 апреля, в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделения ГСЧС совместно с работниками лесной охраны ГАЗО продолжают тушение пожаров на территории Корогодского и Денисовецкого лесничеств.

"Пожар на территории Котовского лесничества ликвидирован. Наблюдается горение травяного настила и лесной подстилки отдельными очагами… Основные усилия сосредоточены в Денисовецком лесничестве вблизи населенного пункта Новый Мир, где отмечается распространение горения травяного настила и лесной подстилки", — говорится в сводке на сайте ГСЧС.

По данным Службы, на всех оперативных участках работает тяжелая инженерная техника ГСЧС для обустройства противопожарных разрывов и обеспечения доступа пожарной техники к местам тушения.

Также, согласно информации ГСЧС, радиационный фон по г.Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (г.Киев — 0,011 мР/час, Киевская область — в пределах 0,012 мР/час при допустимом фоне 0,05 мР/ч).

"В зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения уровни мощности эквивалентной дозы гамма излучения не изменились (г.Чернобыль — 0,020 мР/час при допустимом уровне в 0,055 мР/час)", — говорится в сообщении.