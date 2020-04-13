"После того, как откроют границы, можно рассчитывать на двукратное — трехкратное превышение спроса прошлого года. И не потому, что у людей много денег, а потому что после домашнего заточения люди захотят вырваться, любой ценой поехать на море. Волна отложенного спроса точно будет", — сказал он на онлайн-конференции в понедельник.

По его мнению, границы вряд ли откроются летом, хотя такой исход возможен.

"Предположительно, летний сезон мы потеряли. Если все-таки откроются границы в августе, то для ряда зарубежных курортов это хорошо, поскольку там долго тепло. Я уверен, что мы будем иметь фантастический сентябрь-октябрь-ноябрь в Турции, на Кипре и в других странах. По России также охотно поедут в сентябре-октябре", — отметил Демура.

Генеральный директор туроператора "Тари Тур" Марина Левченко в свою очередь считает, что возобновления авиасообщения России с другими странами в полном объеме не стоит ждать раньше августа 2020 года.

"Мы не знаем, когда откроют международное авиасообщение. В этом плане новости не очень хорошие. Как говорят мои коллеги из "Шереметьево", это раньше августа не произойдет. До тех пор мы будем оставаться внутри страны", — сказала она.

По мнению Левченко, у туристов будут пользоваться спросом небольшие туры выходного дня. "Конечно, будут задействованы Крым и Сочи, но и экскурсионные туры в Москву и Петербург будут востребованы. И я советую обратить внимание, что такие поездки у туроператоров можно купить дешевле, чем организовывать их самостоятельно", — добавила эксперт.