Услугами авиакомпаний на внутренних направлениях воспользовалось 1,323 млн пассажиров, что на 5% больше, чем годом ранее, на международных — 66,12 тыс. (рост на 24%).

Рост показателей основывается на данных преимущественно за январь и февраль, отмечает предприятие. "С середины марта в результате распространения коронавирусной инфекции и в связи с проведением превентивных мер рост замедляется, а к концу месяца данные показатели значительно уступают среднемесячным. Так, например, в конце первого весеннего месяца количество обслуженных пассажиров снизилось до 7 тыс. человек в день (в начале марта — 15 тыс.), а количество обслуженных рейсов до 100 (в начале марта около 155 рейсов в день)", — говорится в сообщении.

В пресс-службе аэропорта "Интерфаксу" сообщили, что в марте пассажиропоток аэропорта снизился на 4% относительно марта прошлого года и составил 457,369 тыс. человек.

Самыми востребованными маршрутами на внутренних направлениях в первые три месяца года стали Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Уфа, Краснодар. Среди международных рейсов популярностью пользовались Ереван, Тель-Авив, Стамбул, Ташкент, Минск.

АО "Международный аэропорт Сочи" входит в группу "Базэл Аэро" вместе с аэропортовыми комплексами Краснодара и Анапы. По итогам 2019 года пассажиропоток аэропорта вырос на 7% по сравнению с предшествующим годом — до 6,77 млн человек.