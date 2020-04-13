Президент Ассоциации профессионалов индустрии гостеприимства Ростовской области Елена Папиж сообщила, что большая часть гостиниц региона закрылась 28 марта в соответствии с постановлением губернатора. При этом в некоторых гостиницах проживали люди, которые находились в командировке или не могли покинуть регион, поскольку на тот момент уже были закрыты границы с Украиной, затруднен проезд в Краснодарский край.

"Те отели, которые не стали выселять своих гостей, теперь вынуждены оплачивать штрафы. На мой взгляд, сложилась странная ситуация. Ведь эти командированные люди ушли в частный сектор и растворились без следа и регистрации, а в условиях гостиницы легко было обеспечить выполнение санитарно-эпидемиологических норм, режим самоизоляции с питанием в номерах, включая ежедневный контроль температуры и самочувствия", — отметила Папиж.

Она также сообщила, что в настоящее время персонал распущен по домам, владельцы гостиниц выплачивают сотрудникам от 2/3 МРОТ.

Управляющая отелем "Николаевский" и гостевым домом "Дом художника" (оба – Ростов-на-Дону) Юлия Прибыткова также сообщила, что и отель, и гостевой дом приостановили свою деятельность с 28 марта. "Количество отмен бронирований с середины марта возросло до 70% и к 25 марта составило 98%", — сказала она.

Загрузка действующих отелей Крыма – 2%

Загрузка крымских отелей составляет сейчас лишь 2-3%, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства курортов и туризма республики. Так, в крупнейшем курортном комплексе Феодосии "Алые паруса" занято два номера из двухсот, рассказала генеральный директор Анна Нерозина.

"На данный момент в отеле живут только два гостя, это командировочные военно-промышленного комплекса. Обычно у нас в это время проживает около 50-70 человек. Конечно, выполняя указ главы республики, мы никого не уволили, но, естественно, я обеспечиваю сейчас гораздо меньше смен", — сказала Нерозина.

На ближайшее время руководство отеля запланировало генеральную уборку для включения в работу максимально возможного числа сотрудников. "И ждем открытия. Если еще месяц все ограничения протянутся, то нам будет очень тяжело финансово", — добавила она.

Единственная служба отеля, которой удалось перестроиться в условиях введенных ограничений — это ресторан. По словам Нерозиной, за ночь был создан интернет-магазин. "Две недели нам понадобилось, чтобы выйти на обычный оборот буднего дня благодаря тому, что мы работаем с бесплатной доставкой и заранее начали людям продавать куличи к Пасхе. Сейчас мы немного уверенней себя чувствуем", — отметила гендиректор.

По данным Ассоциации малых отелей Крыма, 80% небольших средств размещения в регионе работают только в высокий сезон, поэтому пока проблема их серьезно не коснулась. При этом многие предприниматели уже в апреле начинают подготовку, сообщила агентству руководитель ассоциации, владелец виллы в Севастополе Наталия Пархоменко.

"Во многие частные гостевые дома уже должны были приехать коллективы на сезон, но, к сожалению, они сейчас приехать не могут, и это проблема. Еще одна проблема – у тех, кто планировал ремонт, какие-то улучшения. По себе могу сказать: вместо этого пришлось вытащить запасы, и в итоге сейчас на то, чтобы прожить — на персонал и на семью – 200 тысяч рублей на два месяца", — отметила она.

По ее данным, пока в малых отелях не увольняют сотрудников, зарплату полностью или частично платят.

В руководстве гостиничного комплекса "Октябрьский" (Ставрополь) "Интерфаксу" сообщили, что спрос на услуги размещения сейчас практически на нуле.

"Персонал работает в штатном режиме, нам приходится работать штатно, мы же не можем никого уволить. Из своего кармана мы платим зарплату, несмотря на то, что выручки сейчас практически нет. На удаленный режим работы мы перевести никого не можем, в отеле это не представляется возможным", — отметил представитель гостиничного комплекса.

Отели закрываются, но зарплаты платят

Как сообщила "Интерфаксу" председатель правления Ассоциации отельеров АМОС (Сочи) Валентина Богданова, все отели на курорте закрыты. Продолжают работу лишь те объекты, в которых проживают гости, успевшие поселиться до объявления ограничений.

"По мере отъезда гостей объекты один за одним уходят в режим консервации. Значительная часть сотрудников отправлена на вынужденный простой с выплатой 2/3 от заработной платы или же на режим самоизоляции, и лишь очень малая часть сотрудников продолжает работать в удаленном режиме. Как правило, это те, кто принимает звонки, отвечает гостям на вопросы о переносах дат проживания либо занимаются бронированием на будущие периоды, на позднее лето и осень", — добавила она.

По словам директора по связям с общественностью конгресс-отеля Marins Park Hotel Sochi Максима Белова, заселение приостановлено в связи с постановлением главы администрации Краснодарского края от 13 марта 2020 года.

"Многие сотрудники переведены на удаленную работу, необходимую в данный период, потому в любой момент могут принять и обработать все входящие звонки и заявки от наших будущих гостей. Также для поддержания безопасности и технического состояния отеля в нем ежедневно находятся специалисты технической службы, службы охраны и прочие", — сказал Белов.

Генеральный директор гостинцы Victoria Palas Hotel (Астрахань) Галина Ганжа сообщила "Интерфаксу", что у нее 15% номеров заняты по контрактам на проживание сотрудников, заключенным с компаниями задолго до начала кризиса.

"Притока новых клиентов нет совсем. Более того, бронь номеров снимали те, кто ранее зарезервировал у нас номера, мы выплатили значительные суммы. Часть наших сотрудников мы отпустили в отпуск, некоторые продолжают работать. SPA-комплекс, банкетный зал мы закрыли, отменилась масса мероприятий, мы несем большие убытки", — подчеркнула Ганжа.

Практически все гостиницы и рестораны Карачаево-Черкесии разместили на своих порталах сообщения о временном закрытии. Многие из них перешли на режим доставки. В частности, закрыт на период самоизоляции и отель Andersen, расположенный на горнолыжном курорте Домбай.

"Отель полностью закрыт на период самоизоляции. Все сотрудники также на этот период отправлены по домам. При этом мы будем им выплачивать минимальную заработную плату", — сообщила "Интерфаксу" главный бухгалтер отеля Зухра Казиева.

Обанкротиться могут до 70% отелей

Как отмечает Елена Папиж, по итогам года в Ростовской области прогнозируется снижение прибыли в сфере гостиничного бизнеса не менее чем в 1,5 раза.

"Пик деловой активности в Ростове-на-Дону приходится на март-апрель (в Ростовской области — на лето за счет транзита и отдыхающих в приморских территориях области). Из-за пандемии гостиницы пропустили этот период. Выпадающие доходы вряд ли будут компенсированы за счет транзита летом. Основная надежда на деловой сезон в сентябре-октябре. Но перспективы пока непонятны. В целом, среди отельеров региона преобладает упадническое настроение, примерно порядка 70% представителей этой сферы всерьез говорят о банкротстве", — отмечает она.

По ее словам, основная проблема, с которой сейчас сталкиваются представители гостиничного бизнеса — взаимодействие с банками.

"В первую очередь, речь идет об отсрочке платежей, которую банки не предоставляют. Кроме того, кредиты на выплату зарплат носят целевой характер, их могут получить только те гостиницы, которые являются участниками зарплатных проектов. Некоторые рассчитывают получить микрозаймы в Ростовском региональном агентстве поддержки предпринимателей (РРАПП), но заем размером до 3 млн рублей должен быть обеспечен залогом на 1 млн рублей. Это может себе позволить далеко не каждая гостиница", — добавляет Папиж.

Как отмечает Юлия Прибыткова, отель "Николаевский" и гостевой дом "Дом художника" по самым оптимистичным прогнозам смогут выйти только к концу года на планируемый уровень по финансовым показателям. "Надеемся, что по объему бронирований — к октябрю", — добавила она.

Прибыткова также отмечает, что негативное влияние на деятельность оказали не только "затянувшиеся выходные", но и недобросовестность некоторых участников рынка: поставщики профессиональной химии подняли цены на дезинфектанты, есть проблемы с приобретением масок.

"Многие коллеги жалуются на отсутствие лояльности со стороны арендодателей: далеко не все идут на уступки в вопросе предоставления скидки или отсрочки по арендной плате. Насколько мне известно, отсрочек выплат по кредитам банки гостиничному бизнесу также не предоставили, несмотря на то, что деятельность гостиниц приостановлена. Коммунальные службы уже прислали письма с информацией о задолженности и необходимости ее погашения в кратчайшие сроки, ни о какой отсрочки платежа речь не идет", — добавила она.

Председатель правления Ассоциации отельеров АМОС Валентина Богданова отмечает, что все годовые прогнозы рушатся.

"Несмотря на радужные прогнозы образования мощного потока туристов, который неизбежно хлынет на курорты России по причине закрытия границ, эксперты отрасли прекрасно понимают, что этого чуда не произойдет", — добавила она. По словам Богдановой, это связано с тем, что отпали корпоративные клиенты.

"На рынке образовалась зияющая дыра в виде огромного количества свободного номерного фонда, и возможные потоки денег, которые впоследствии могли бы стать бюджетами отелей, точно получены не будут. Более того, многие отели были вынуждены вернуть все предоплаты, которые были получены ими заранее, и наверняка в связи с этим многие из них столкнулись с новыми проблемами, т.к. суммы предоплат были направлены на реновацию номерного фонда и фактически уже были ими потрачены", — сказала она.

"Если отели начнут открываться к 1 мая, выбираться из сложившейся ситуации им придется 2-3 года, а если курорты начнут открываться, как и было озвучено, с 1 июня, то ликвидация последствий займет до 5 лет", — подчеркивает Богданова.

Для астраханского Victoria Palas Hotel осень и весна всегда были периодами высокого сезона, а сейчас заработка нет. «При этом кредитная нагрузка высокая. Мы ведем переговоры с банком, просили каникул, отсрочки, но пока не достигли никакой договоренности, навстречу нам не идут. Мартовский платеж нам пришлось провести в полном объеме. Также мы пытаемся договориться со всеми поставщиками услуг, в том числе коммунальных, об отсрочках по платежам. Кто-то идет навстречу, кто-то нет", — подчеркнула гендиректор гостиницы.

На этом фоне оптимизмом выделяется отель Andersen. "Что касается вопросов отсрочки по кредитам, то у администрации отеля нет в этом необходимости, так как собственники не привлекали заемные средства. Нам позвонили из министерства туризма, курортов и молодежной политики КЧР и сказали, что в республике предусмотрены меры государственной поддержки для малого и среднего бизнеса. Безусловно, мы воспользуемся этой господдержкой и уже передали все свои данные в министерство", — сообщила "Интерфаксу" главный бухгалтер отеля.

Более благоприятная ситуация сложилась и в Крыму. По словам Анны Нерозниной, курортный комплекс "Алые паруса" в настоящее время не платит по счетам, предоставлена отсрочка за аренду земли.

Однако Нерозина считает, что справедливо было бы отменить арендную плату за период простоя полностью, а также отсрочить коммунальные платежи на 3-4 месяца. "Конечно, я хотела бы компенсации за то, что люди сейчас простаивают. На данный момент предложен только механизм кредитования, я считаю его не совсем справедливым", — добавила она.

Вместе с тем, по словам руководителя Ассоциации малых отелей Крыма Наталии Пархоменко, если курортный сезон не начнется с 1 июня, это обернется значительными проблемами для гостиничного бизнеса республики.

"Мы надеемся, что с 1 июня сезон все-таки начнется, тогда как-то выживем. Если сместят еще дальше, то результат будет плачевный: по осени мы недосчитаемся половины наших объектов. Спасти работников мы можем, а про самого предпринимателя пока не подумали", — сказала Пархоменко.

Отельеры хотят господдержки

По словам Елены Папиж, в первую очередь для поддержки гостиничного бизнеса необходимо предоставить субсидии на оплату коммунальных платежей и заработных плат в период простоя, беспроцентные отсрочки по кредитам.

"Кроме того, важно предоставить отсрочку возврата денежных средств за неиспользованный отдых в отелях до 2021 года с возможностью в качестве альтернативы переноса отдыха на другие периоды. Нужно также освободить отельеров от налогов и страховых взносов за период от даты введения в регионе режима повышенной готовности и/или чрезвычайной ситуации до 1 октября 2020 года как минимум", — сказала она.

Папиж также подчеркнула, что значительный вклад в поддержку гостиничного бизнеса внесут субсидии арендодателям, предоставившим скидку гостиницам-арендаторам, а также субсидии всем гостиницам, которые восстановили свою деятельность после завершения кризиса. При этом размер субсидий не должен быть меньше 50% от размера отсроченных платежей или от размера скидки.

"Та государственная поддержка бизнесу, что предлагается сейчас, вообще нами не ощущается. Нужны полные налоговые каникулы, ведь мы ничего не зарабатываем. И адресные дотации на зарплаты сотрудникам, чтобы их сохранить хотя бы в размере МРОТ", — отмечает Галина Ганжа.

Руководство гостиничного комплекса "Октябрьский" считает, что господдержка в первую очередь должна быть направлена на сохранение рабочих мест.

"Государству нужно на себя взять выплату той самый минимальной оплаты для того, чтобы бизнес, по крайней мере, в этой сфере, в которой мы работаем, не загнулся. Ведь каждый месяц нам нужно людям выплачивать деньги и работать себе в убыток. У нас все (работники официально — ИФ) оформлены, и мы платим зарплату, хоть и нет выручки. А представьте, даже 1 млн рублей на зарплаты как выплатить с учетом отсутствия выручки? Платим из своего кармана", — отметил представитель гостиничного комплекса.

Сочинские отельеры, по словам Валентины Богдановой, пишут обращения, но пока безрезультатно.

"Ассоциация отельеров АМОС направила целый ряд обращений и предложений на все уровни, но сказать, что наша работа принесла какие-то практические результаты, пока не можем. Мы внимательно следим за развитием событий и по мере сил самостоятельно, через объединение участников рынка, пытаемся прорабатывать те или иные сценарии и решения, которые могут смягчить последствия кризиса для предприятий отрасли", — подчеркнула Богданова.

Правительство РФ 27 марта рекомендовало приостановить заселение клиентов в гостиницы, санатории и детские лагеря с 28 марта по 1 июня для борьбы с распространением коронавируса. Около полумиллиона российских туристов аннулировали забронированные у туроператоров поездки на российские курорты и экскурсионные туры в апреле и мае 2020 года.