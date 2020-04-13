"У каждого главы муниципалитета должны быть списки тех, кто находится на принудительной изоляции, контроль за ними должен быть жестким. Это ваша личная ответственность — привлекайте полицию, казаков. Люди должны покидать свои жилища, пока не получат заключение об отсутствии болезни", — цитирует штаб заявление Кондратьева.

По данным краевого управления Роспотребнадзора, именно не соблюдение гражданами предписанного режима самоизоляции ведет к распространению COVID-19 на Кубани.

"Сотрудниками ведомства было зафиксировано порядка 100 таких нарушений. Сейчас в крае выявляются те, кто заразился COVID-19, контактируя с носителями инфекции уже внутри региона", — сообщает оперативный штаб.

В понедельник в Краснодарском крае короновирус выявлен у 41 человека. Возраст заразившихся — от 6 до 79 лет. Большинство случаев установлено в Сочи, Краснодаре и Туапсе.

Таким образом, всего в регионе выявлено 210 подтвержденных случаев инфекции. Три человека скончались, шесть находятся в тяжелом состоянии. Из лечебных учреждений после выздоровления выписаны 32 пациента.