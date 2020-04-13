По его словам, данные въезжающих будут заноситься в специальную базу, что позволит контролировать соблюдение режима самоизоляции.
Кроме того, в городе усилят контроль за нарушителями режима самоизоляции. Развожаев наделит полномочиями оформлять протоколы об административных нарушениях все надзорные ведомства, включая Севприроднадзор и Стройнадзор, сообщила пресс-служба правительства города.
Пять пунктов проверки транспорта были установлены на въездах в Севастополь 31 марта: всем измеряют температуру, рассказывают о введенных в городе ограничениях. При этом всех приезжающих из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга отправляют на обязательный двухнедельный карантин.
В Севастополе режим самоизоляции для всех граждан действует с 1 до 19 апреля. В городе диагноз "коронавирус" подтвержден у семи человек.