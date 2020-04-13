Коронавирусными артефактами может стать что угодно, говорят в музее, — маски, футболки, значки, документы, пропуска, объявления.
На данный момент в музее, сотрудники которого ушли на дистанционную работу, принимают только фотосвидетельства. Сами же "артефакты" принимать в дар начнут, "как только закончится карантин".
Идея организовать сбор вещей, по словам Костериной, "лежала на поверхности".
"В такое время, которое у нас сейчас, даже мои бабушка и мама не жили, хотя моей бабушке уже под 80, а маме шестой десяток. Это очень удивительное, непростое и странное время, и, естественно, появились какие-то вещи, какие-то слова, которые мы до карантина почти не употребляли в обычной жизни", — отметила пресс-секретарь.
В пример в музее приводят понятие самоизоляции и коронавируса.
"Кто из нас употреблял слово самоизоляция? Какое время, такие и вещи. Сейчас многие дизайнеры делают какие-то оригинальные маски. Юмор помогает людям справиться со стрессовой ситуацией", — поделилась представитель музея.
Сбор "артефактов" начался в соцсетях — на данный момент пользователям нужно лишь опубликовать фотографию "артефакта" с определенной подписью.