"Если ситуация с коронавирусом пойдет по позитивному сценарию, внутренний туристический рынок может ожить в июне-июле — скорее всего, в июле. Выездной и въездной туризм появится осенью-зимой. И надо понимать, что с момента, как рынок откроется, люди будут как минимум месяц "раскачиваться", — сказал он на онлайн-конференции.

По мнению Тополкараева, российским курортам, скорее всего, придется заметно снижать цены, чтобы привлечь туристов после пандемии. "Проблема наших курортов – очень короткий сезон, и они вынуждены ставить высокие цены, чтобы за 3-4 месяца сезона заработать на весь год. Но им необходимо снизить цены, на 20-40%, чтобы стимулировать рынок – иначе загрузки не будет", — сказал эксперт.

Он добавил, что после открытия внутреннего рынка в России будут популярны в первую очередь морские курорты – Сочи, Крым, Азовское море. Хорошие перспективы открываются и для курортов Балтийского моря.

"Думаю, что после пандемии изменится аудитория во внутреннем туризме. Если раньше это преимущественно были семьи с детьми, то сейчас это скорее будет молодежь до 30 лет, потому что семьи какое-то время будут опасаться ездить. И продукт должен под это подстраиваться – поэтому популярными могут стать сити-брейки, экскурсионные туры", — заметил Тополкараев.

По его словам, может снизиться и популярность авиаперевозок – люди начнут чаще путешествовать на автомобиле. "Туристы будут экономить. Авиакомпаниям нужно снизить цены на 20-30% на перелеты по России, чтобы люди заинтересовались. Многие перевозчики уже запустили акции, они понимают, что спрос надо стимулировать", — заключил эксперт.