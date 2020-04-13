"У нас очень много проблем. Нам здесь особенно хвастаться нечем и ни к чему. Особенно не нужно расслабляться, потому что, в целом, как вы сами об этом говорите, как говорят ваши узкие специалисты, пик эпидемии у нас не пройден. Причем не пройден даже в Москве", — сказал Путин в понедельник на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в России.

Он отметил, что в этой связи считает оправданными меры, которые приняты в Москве. "Безусловно меры, которые введены городскими властями, считаю оправданными. Важно, чтобы все технические, административные вопросы были до конца отработаны и эффективно функционировали, чтобы это не создавало дополнительных проблем для граждан", — сказал президент.