"Мы рассматриваем эту неделю, которая наступила, и начало следующей недели для Москвы и Московской области как период, в который, наверное, произойдет нарастание заболевания. Ну и, конечно нам очень хотелось бы, чтобы это нарастание превратилась в "плато", и мы уже имели какую-то более или менее устоявшуюся тенденцию, за которой могли бы наблюдать и по ней корректировать свои действия далее", — сказала Голикова в понедельник на совещании с президентом РФ по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки.

По ее словам, с 16 марта в России прошло два инкубационных периода. "Мы видим, исходя из того, как это развивается в других странах, что с этого момента, то есть практически с месячного периода, страны начинают мерять либо фиксировать либо рост заболевания, либо переход его на соответствующее "плато ", — пояснила вице-премьер.

По ее словам, регионы, не входящие в число "лидеров" по заболеваемости, отстают на три-четыре недели, в связи с чем очень важно "подготовить систему здравоохранения и соответствующие койки (...) и принять очень жесткие усилия для того, чтобы заболевание не распространялось".

"А этого возможно достичь только несколькими путями. Первый путь — это самоизоляция, что на сегодняшний день регионы предпринимают. (...) К сожалению, не во всех регионах страны граждане соблюдают эту самую самоизоляцию, и, пользуясь случаем, хочу призвать всех наших граждан к тому, что в этом залог благоприятного развития ситуация, с одной стороны, с другой — это возможность нашей системе здравоохранения справиться с теми вызовами, которые перед ней стоят", — сказала Голикова.