"Принято решение о полной отмене в апреле арендной платы за имущество, находящееся в республиканской собственности, для предприятий и организаций, которые простаивают из-за ситуации с коронавирусом. Для работающих предприятий арендная плата за такое имущество будет снижена на 50%", — написал Аксенов на своей странице в соцсети Вконтакте в понедельник.

Кроме того, правительство Крыма поручило принять аналогичные решения на уровне муниципалитетов. Власти республики готовы также поддержать частных арендодателей, которые согласятся освободить от платы предпринимателей, попавших в сложное положение в связи с мерами по предупреждению распространения коронавируса.

"Речь пока идет только об апреле, дальше будем смотреть по ситуации", — подчеркнул глава региона.

В Крыму с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности. До конца месяца запрещена работа большинства предприятий, кафе, части магазинов, бассейнов, спортзалов, салонов красоты, музеев, до лета ограничена работа отелей.

На полуострове под меднаблюдением на дому и в обсерваторах остаются около 3,5 тыс. человек, на карантине в больницах — порядка 70 пациентов. Диагноз "коронавирус" подтвержден у 32 жителей республики и семи севастопольцев, 16 из них уже выздоровели.