"Устойчивая тенденция роста — от 16 до18%. За вчерашний день — 16,2% по России, по Москве — 13,3%. По Московской области — 36,4%. По России, исключая Москву и Московскую область — 16,6%", — сказала Голикова в понедельник на оперативном совещании по санитарно-эпидемической обстановке в России.

Она отметила, что основное увеличение числа заболевших — 72,3% — приходится на два региона — Москву и Подмосковье. На все остальные регионы приходится 27,7% новых заболевших.

"Показатель заболеваемости по России — 12,5 человек на 100 тысяч заболевших. Москва и Московская область — лидеры распространения, но далее следуют по рангу Коми — 24,6 человека на 100 тыс., Мурманская область и Санкт-Петербург. Все остальные регионы отстают от среднероссийского показателя", — сказала Голикова.