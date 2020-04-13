Как сообщает Северо-Западный региональный поисково-спасательный отряд, спасательная операция произошла в воскресенье.

По данным местных СМИ, 10 апреля сноубордист поднялся на Кукисвумчорр вместе с собакой, но спустился один, потому что собака испугалась. Однако житель улицы Комсомольской в Кировске, которая расположена вблизи горы, увидел животное в бинокль и через соцсети распространил об этом информацию. В результате 12 апреля двое спасателей и один альпинист взошли на гору и эвакуировали собаку.

Как отмечают СМИ, животное было испугано и сильно замерзло. Его доставили к ветеринару, в настоящее время здоровью собаки ничего не угрожает.