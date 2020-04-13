Пакет мер поддержки экономики, принятый в марте, включает выделение $50 млрд в виде финансовой помощи пассажирским авиаперевозчикам: половина этой суммы, как предполагается, будет предоставлена для покрытия расходов на заработную плату сотрудников, а остальная часть будет направлена на кредиты и гарантии по кредитам.

Однако средства предоставляются на более жестких условиях, чем рассчитывали крупнейшие авиакомпании. Министерство финансов США решило переквалифицировать 30% от каждого денежного гранта в ссуду под низкий процент, подлежащей выплате федеральному правительству. Кроме того, компании должны предоставить варранты, дающие правительству право на приобретение их акций в будущем.

Этот шаг вызвал недоумение некоторых представителей отрасли, которые полагали, что $25 млрд будут выданы в виде прямых денежных грантов, удовлетворяющих запросы авиакомпаний, отмечают источники WSJ, знакомые с ходом переговоров. Руководители авиакомпаний в минувшие выходные обсудили эти вопросы с Национальной ассоциацией авиаперевозчиков (NACA) и обратились в Минфин с просьбой рассмотреть возможность изменений этих требований.

Представители Минфина отстаивают условия оказания помощи. "Мы пытаемся относиться ко всем одинаково и не намерены вступать в отдельные переговоры, которые потребуют изменений всей методологии", — заявил в интервью WSJ замминистра финансов США по международным делам Брент Макинтош.

В случае получения помощи авиакомпании обязуются не увольнять сотрудников или сокращать зарплаты до октября и поддерживать определенный уровень обслуживания в городах, в которые осуществляются рейсы. Кроме того, они должны воздержаться от обратного выкупа акций и согласиться на ограничение компенсационных выплат руководству. Эти требования не вызвали возражений.