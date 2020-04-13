По ее словам, на данный момент среди клиентов ERV зафиксировано лишь два случая заболевания коронавирусом. Туристы уже выздоровели и были выписаны из госпиталей с отрицательными анализами на Covid-19.

"Более 99% страховых случаев никак не связаны с коронавирусом. Преимущественно это травмы, отравления, ЛОР-заболевания, зубные боли и осложнения беременности. Больше всего обращений поступает из Таиланда, Кипра, Великобритании, Индии, Испании, Черногории, Турции, Вьетнама, Индонезии и Доминиканы", — сказала Алчеева.

Она добавила, что в условиях пандемии и повсеместного закрытия границ особенно трудно организовывать транспортировку туристов, а в случае наиболее трагического исхода – репатриацию.

В компании "АльфаСтрахование" порталу "Интерфакс-Туризм" рассказали, что сейчас урегулируют первые страховые случаи, связанные с коронавирусом. Так, один из туристов заразился в Израиле, он проходит лечение в одном из госпиталей. СК оплатит все связанные с лечением расходы в рамках страховой программы.

В страховой компании "Согласие" порталу "Интерфакс-Туризм" сообщили, что ни одного случая заболевания Covid-19 среди клиентов на данный момент нет.