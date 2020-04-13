"Возобновления активности на рынке гостиничной недвижимости России ожидается во II половине 2020 года, для полного восстановления отрасли от последствий пандемии понадобится 3-5 лет. Основным драйвером возобновления активности будет служить внутренний спрос", — говорится в отчете компании.

Эксперты отмечают, что восстановление объемов продаж в 2020 году не будет означать восстановления доходности, поскольку на первом этапе восстановления рынка спрос будет стимулироваться ценой.

"Также логично ожидать начала "ценовых войн" между остающимися игроками за сократившийся объем бизнеса", — говорится в отчете.

По мнению специалистов, в Москве можно ожидать некоторого восстановления объемов продаж за счет внутреннего спроса (прежде всего, со стороны отпускников) уже летом этого года.

"Более ощутимое восстановление (в первую очередь, за счет проведения отложенных деловых мероприятий и командировок) произойдет к началу осени, если мировая экономика не свалится в длительную депрессию", — подчеркнула руководитель департамента гостиничного бизнеса и туризма Cushman&Wakefield Марина Смирнова.

Она добавила, что в Москве не ожидается быстрого восстановления въездного потока, за исключением стран СНГ, поэтому основной спрос придется на внутренний поток.

"Восстановления загрузки качественных гостиниц до привычных уровней (выше 60%) следует ожидать не ранее начала или середины 2021 года", — считает Смирнова.

Аналитики отмечают, что в Санкт-Петербурге восстановление объемов гостиничного бизнеса может произойти не ранее второго квартала 2021 года, если будет сорван высокий сезон в этом году, который приходится на май-август.

Эксперты считают, что в курортных регионах России после завершении режима самоизоляции спрос может восстановиться достаточно быстро, в том числе, за счет туристов, которые не смогут выехать за границу и выберут отдых внутри страны. В частности, в отчете отмечается, что объем заявок на бронирование гостиниц Сочи с 1 июня 2020 года значительно вырос по сравнению с прошлогодними показателями.

В региональных городах гостиничный бизнес может начать восстановление с приходом делового сезона, то есть с сентября 2020 года.

"Это произойдет в случае выхода экономики из текущего режима "заморозки" и, конечно, в случае отмены всех мер по ограничению передвижения по стране", — подчеркивают эксперты.

Ранее участники гостиничного рынка заявили, что загрузка многих российских гостиниц упала до 3-5%.

Как сообщалось, правительство РФ 27 марта рекомендовало приостановить заселение клиентов в гостиницы, санатории и детские лагеря с 28 марта по 1 июня для борьбы с распространением коронавируса. Около полумиллиона российских туристов аннулировали забронированные у туроператоров поездки на российские курорты и экскурсионные туры в апреле и мае 2020 года.

Также сообщалось, что Ростуризм и Минэкономразвития рассматривают возможность выделения субсидий для гостиниц, пострадавших из-за кризиса на фоне эпидемии коронавируса.

"В очень сложном положении оказался гостиничный бизнес. Падение загрузки и бронирований на сегодня — 95, а то и 100% в некоторых регионах. Мы сейчас обсуждаем меры поддержки гостиничной отрасли. Одна из мер — возможность предоставление субсидий на возмещение процентов по кредитам, которые брали на строительство и реконструкцию отелей", — отмечала глава Ростуризма Зарина Догузова.