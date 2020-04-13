Все еще болеют 1,3 млн человек. Выздоровели 433,8 тыс. человек.

Первое место по зарегистрированным случаям коронавируса и по смертям занимают США. Там выявлено 560,4 тыс. пациентов с COVID-19, 22 тыс. из них скончались.

В Испании третий раз за три недели от коронавируса умерли меньше 600 человек за сутки. Страна занимает второе место по зарегистрированным случаям COVID-19 — 169,4 тыс., и третье место по смертям — 17,5 тыс.

С понедельника в Испании вышли на работу сотрудники предприятий и рабочие. Власти рекомендовали всем носить в общественных местах медицинские маски и раздают их бесплатно в транспорте.

В Италии, замыкающей тройку стран с наибольшим количеством зарегистрированных пациентов с коронавирусом, COVID-19 выявили у 156,4 тыс. человек. По числу смертей Италия на втором месте в мире, скончались 19,9 тыс. человек.

На четвертом месте по числу зарегистрированных случаев коронавируса Франция с 132,6 тыс. пациентов, на пятом — Германия с 127,8 тыс. заболевших.

В Германии число выздоровевших после коронавируса в понедельник превысило число болеющих. Так, болеют коронавирусом в Германии свыше 60,5 тыс. человек, а выздоровели — 64,3 тыс. Больше выздоровевших только в Китае — 77,7 тыс. человек, и в Испании — 64,7 тыс. человек.

В воскресенье в Китае зафиксировали самое большое число новых случаев COVID-19 с начала марта — заболели 108 человек. 90% случаев импортированы из-за границы. Много заболевших в провинции Хэйлунцзян, граничащей с Россией. Там заболели 49 человек. Чтобы снизить число "импортированных" случаев коронавируса в Хэйлунцзяне, Китай усилил пограничный контроль с Россией. Теперь, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на китайские СМИ, границу круглосуточно патрулируют.

Великобритания замыкает пятерку стран с наибольшим числом смертей от коронавируса: там скончались 10,6 тыс. пациентов с COVID-19. В общей сложности этот вирус обнаружили у 84,3 тыс. жителей страны.